قبل زيارة ترامب.. توقيف رجل يحمل سكيناً قرب سفارة أميركا في طوكيو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، عن توقيف رجل يحمل سكينا بالقرب من السفارة الأميركية في طوكيو.

ونقلت قناة تي.بي.إس الإخبارية، عن مصادر بالشرطة أن أحد أفراد قوات مكافحة الشغب أصيب لكن مدى خطورة إصابته غير معروف حتى الآن.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الهجوم.

يأتي الهجوم قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمعة إلى طوكيو، وفق صحيفة العين.

وقالت الحكومة اليابانية إن ترامب سيلتقي بالإمبراطور ناروهيتو ورئيسة الوزراء المنتخبة حديثا ساناي تاكايشي خلال زيارته لليابان في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن شرطة العاصمة طوكيو دفعت بما يصل إلى 18 ألف فرد أمن إضافي لتعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا للزيارة.

ومن المتوقع أن تناقش تاكايشي مع ترامب سبل التعامل مع الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي، إضافة إلى برامج الصواريخ والأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وفقًا لإعلام محلي.

كما ستسعى تاكايشي للحصول على دعم الولايات المتحدة في قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وربما يلتقي بعض أفراد عائلات المختطفين مع ترامب خلال الزيارة.

ومن بين القضايا الأخرى المتوقع تناولها خلال القمة، الاتفاق الثنائي حول التجارة والاستثمار الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الياباني، في ظل ضغوط واشنطن لزيادته.

وتُعرف تاكايشي بمواقفها السياسية المحافظة وآرائها الصارمة في قضايا الأمن القومي، وهي تشترك في هذه الرؤية مع رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي بنى علاقة وثيقة مع ترامب خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021.