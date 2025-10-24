واشنطن تهدّد إسرائيل بسحب دعمها إذا مضت في ضمّ الضفة الغربية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، الخميس، في إطار مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وجّهت واشنطن تحذيراً حاداً إلى حليفتها من أنها قد تخسر دعمها إذا مضت في خطة ضمّ الضفة الغربية المحتلة.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الخميس، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده ستسحب دعمها لإسرائيل إذا أقدمت على خطوة الضمّ، وفق موقع يورونيوز.

وأعاد ترامب التأكيد على موقفه خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض قائلاً: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئاً بالضفة الغربية".

ووصل روبيو إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الذي أكد بدوره أن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مناقشة مشروعين قانونيين يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأثار هذا التصويت موجة تنديد من دول عربية وإسلامية. من جانبها، وصف رئاسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو التصويت بأنه "استفزاز متعمّد من قبل المعارضة".

وفي قطاع غزة، لا يزال المدنيون النازحون يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة بعد حرب استمرت عامين.