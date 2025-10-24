مادورو يتّهم الولايات المتحدة باختلاق حربٍ جديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة ب"اختلاق" حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

وقال مادورو لوسائل إعلام رسمية "إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها"، وفق فرانس برس.

وأعلن البنتاغون الجمعة نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، معززا بذلك الحشد العسكري الاميركي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية في أيلول/سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي قال إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف-35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية.

وأدت غارات أميركية استهدفت 10 قوارب على الأقل إلى مقتل أكثر من 40 شخصا حتى الآن، تقول حكوماتهم وأسرهم إن معظمهم من المدنيين والصيادين.

كما أعلنت واشنطن الخميس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.

ووفقا لبيان أصدرته حكومة ترينيداد وتوباغو، من المقرر أن تصل إلى سواحلها السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غرايفلي" من السادس والعشرين إلى الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر.

فيما تُجري الوحدة 22 الاستكشافية من قوات مشاة البحرية الأميركية تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع التابعة لترينيداد وتوباغو في المدّة نفسها.