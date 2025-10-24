ترامب ينطلق في جولةٍ آسيوية يلتقي خلالها بالرئيس الصيني

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إلى آسيا حيث يجري جولة مهمة ستتوج بلقاء مع نظيره الصيني شي جيبينغ، مع رهانات رئيسية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأبدى الرئيس الأميركي كذلك انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون خلال هذه الجولة الأولى له في المنطقة منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتشمل الجولة الآسيوية محطات في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ويتوقع أن تستقبل هذه الدول الرئيس الأميركي بحفاوة في محاولة للحصول على شروط أفضل على صعيد الرسوم الجمركية وضمانات أمنية.

وقال مسؤول أميركي كبير الجمعة إن ترامب "سيفي بوعود قطعها للشعب الأميركي في إحدى أكثر المناطق دينامية في العالم على الصعيد الاقتصادي من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقات الاقتصادية" ولا سيما حول المعادن النادرة.

في كوالالمبور، يشارك ترامب الأحد في قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهو ملتقى تجاهله مرات عدة خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ومن المتوقع أن يبرم اتفاقا تجاريا مع ماليزيا وخصوصا المشاركة في توقيع اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا.

وبعد مواجهة عسكرية استمرت أياما عدة توصل البلدان الجاران إلى وقف إطلاق النار في 29 تموز/يوليو بعد تدخل ترامب.

وقد طلبت تايلاند السبت تقديم موعد توقيع الاتفاق بعد وفاة الملكة الأم الجمعة بحسب رئيس الوزراء.

وقال ترامب في الطائرة الرئاسية التي تقله إلى آسيا إنه ينوي لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة آسيان.

وبدأ الرجلان التخفيف من حدة الخلاف بينهما بعد أشهر من التوتر المرتبط في المقاوم الأول بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليميني المتطرف وحليف ترامب ومن ثم إدانته والحكم عليه بالسجن.

- "كل الموضيع" -

يتوجه ترامب بعدها إلى اليابان الاثنين حيث يلتقي الثلاثاء رئيسة الوزراء القومية ساناي تاكايشي التي أصبحت خلال الأسبوع الراهن أول أمرأة تتولى رئاسة الحكومة في هذا البلد.

وأكدت هذه الأخيرة أنها تريد "مباحثات صريحة" مع الرئيس الأميركي.

وووقعت طوكيو خلال الصيف اتفاقا تجاريا مع واشنطن إلا أن بعض التفاصيل لا تزال تحتاج إلى مناقشة.

غير أن المحطة الرئيسية في جولة ترامب فستكون كوريا الجنوبية حيث ينتظر وصول الرئيس الأميركي الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي يلتقي على هامشه مع شي جنبينغ الخميس في مدينة غيونغجو.

وكان الرئيس الجمهوري المح إلى احتمال عدم انعقاد اللقاء بين أقوى اقتصادين في العالم اللذين يتواجهان في حرب تجارية.

وباشرت الصين والولايات المتحدة السبت مفاوضات تجارية جديدة في كوالالمبور على ما ذكرت وسيلة إعلام صينية رسمية.

وأعرب ترامب عن الأمل في إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني "حول كل المواضيع" مشددا في الوقت ذاته على أنه ينوي خصوصا "مناقشة العلاقات الاقتصادية والتجارية" على ما أفاد المسؤول الأميركي رفيع المستوى نفسه.

ويرتدي هذا اللقاء أهمية مضافة منذ أعلنت الصين خفض صادراتها من المعادن النادرة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة 100 %.

وتوقع راين هاس الباحث في مركز بروكينغز الأميركي للأبحاث في تصريح لوكالة فرانس برس ألا يشكل اللقاء "نقطة تحول" في العلاقات بين الرئيسين.

ويلتقي الرئيس الأميركي أيضا بمناسبة هذه القمة نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ وسيلقي كلمة أمام رجال أعمال ويشارك في عشاء لقادة أبيك على ما اوضح البيت الأبيض.

AFP