مجتبى خامنئي يعزّي بـ لاريجاني: سيدفع قتلته الثمن قريباً

أربيل (كوردستان 24)- نشر الإعلام الإيراني الأربعاء رسالة من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي عزّى فيها بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي قتل في ضربة إسرائيلية، متوعّدا بأن "قتلته سيدفعون الثمن".

وهي الرسالة الثانية التي ينشرها الإعلام باسم خامنئي منذ انتخابه. وقد أصيب مجتبى خامنئي في الضربة التي قتلت والده المرشد السابق علي خامنئي، ولم يظهر علنا منذ بدء الحرب.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، "ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ استشهاد الدكتور علي لاريجاني،(...) وابنه الشجاع، وعدد من رفاقه. كان رجلا عالما، ثاقب البصيرة، متفانيا في عمله، ذا خبرة واسعة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإدارية".

وأضاف معزيّا عائلة لاريجاني "لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء الشهداء ثمنه قريبا".