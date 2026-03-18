العراق يدين استهداف منشآت الطاقة الإيرانية ويحذر من تهديدات مباشرة لأمن المنطقة

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنها تدين بأشد العبارات هذا "التصعيد الخطير" المتمثل في استهداف البنى التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات تُعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقوانين الدولية والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأوضح البيان أن استهداف المنشآت الحيوية، ولا سيما قطاعي النفط والغاز، يمثل "تصعيداً غير مبرر" يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة. كما حذرت الخارجية من أن هذه العمليات تضع المصالح الاقتصادية وسلامة المدنيين في خطر كبير، فضلاً عن آثارها السلبية المباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجددت الوزارة تأكيد موقف بغداد الثابت والداعي إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة الجذب نحو التصعيد العسكري، محذرة من العواقب والنتائج الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذه الهجمات.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية العراقية على أهمية احترام سيادة الدول وحماية منشآتها الحيوية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان الأمن والسلم في المنطقة والعالم.