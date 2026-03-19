الحشد الشعبي يعلن تعرض مقاره لقصف أمريكي في صلاح الدين

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، فجر اليوم الخميس 19 آذار 2026، عن تعرض مواقع تابعة لها في محافظة صلاح الدين لهجمات جوية أمريكية، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف مقاتليها.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن القصف استهدف موقعين منفصلين؛ حيث طال الهجوم الأول مقر اللواء السادس في قضاء بيجي، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من منتسبي الحشد، وصفت حالة أحدهم بالحرجة. واستهدف الهجوم الثاني نقطة عسكرية تابعة للواء 31 بالقرب من مطار "الصينية"، ما أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار البيان إلى أن فرق الإسعاف واجهت صعوبات كبيرة في نقل الجرحى وإجلاء جثمان القتيل، وذلك بسبب الاستمرار المكثف لتحليق الطيران الحربي في سماء المنطقة، مؤكدة أن الطائرات استهدفت بشكل متعمد طواقم الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمنعها من أداء مهامها.

واختتمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن هذه الهجمات جاءت في وقت تواصل فيه ألوية الحشد الشعبي أداء مهامها الوطنية في حماية المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، والدفاع عن سيادة الأراضي العراقية.