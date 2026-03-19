وزير الخارجية السعودي يحذر إيران: "صبرنا له حدود" والاعتداءات لن تمر دون رد

أربيل (كوردستان24)- وجه الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، تحذيراً شديد اللهجة إلى طهران، فجر الخميس، داعياً إياها إلى مراجعة "حساباتها الخاطئة" والتوقف الفوري عن هجماتها العدائية ضد المملكة ودول الخليج، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الصبر له حدود".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية عقب اجتماع وزاري تشاوري استضافته العاصمة الرياض، حيث أدان الأمير فيصل بن فرحان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول الخليجية والعربية، مطالبًا طهران بالتخلي عن سياساتها العدائية التي تزعزع استقرار المنطقة.

واتهم الأمير فيصل بن فرحان إيران بالتنصل من مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المدنيين، مشيراً إلى نهجها القائم على دعم الميليشيات والجماعات المتطرفة. وقال: "لقد اعتادت إيران على ارتكاب الجرم وإنكاره، وهذا الأسلوب لم يعد ينطلي على أحد".

وشدد وزير الخارجية على أن المملكة ودول الخليج لن تقبل بأي شكل من أشكال "الابتزاز الإيراني"، مؤكداً امتلاك بلاده والمنظومة الخليجية القدرة الكافية للرد على هذه الهجمات بالوسائل السياسية وغيرها من الخيارات المتاحة. ونوّه إلى أن التمادي الإيراني في استهداف إمدادات الطاقة لا يمس المنطقة فحسب، بل يمتد أثره ليطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وفي سياق متصل، انتقد الأمير فيصل بن فرحان التناقض في الخطاب الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تطالب بالحلول الدبلوماسية في وقت تهاجم فيه دولاً لا علاقة لها بالصراعات القائمة. وتساءل مستنكراً: "كيف لإيران أن تدعي مناصرة قضايا العالم الإسلامي وهي تحارب دولاً إسلامية؟".

ورداً على سؤال حول الموعد المتوقع لانتهاء الحرب، حمّل وزير الخارجية السعودي طهران المسؤولية الكاملة، قائلاً: "الجواب لدى إيران". واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن إيران لم تكن يوماً شريكاً استراتيجياً للمملكة، رغم أن الفرصة كانت متاحة أمامها لتكون كذلك لو اختارت طريق السلام وحسن الجوار.