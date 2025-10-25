رحيل زهرة اللوتس.. تايلاند تودع الملكة الأم سيريكيت عن 93 عامًا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- توفيت الملكة سيريكيت، والدة الملك التايلاندي فاجيرالونجكورن، عن عمر ناهز 93 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مكتب البلاط الملكي التايلاندي اليوم السبت، قوله إن الملكة الأم سيريكيت توفيت في أحد مستشفيات بانكوك في الساعة 21:21 بالتوقيت المحلي (14:21 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن سيريكيت «عانت من عدة أمراض» أثناء وجودها في المستشفى منذ عام 2019، بما في ذلك عدوى في الدم هذا الشهر.

ولمدة أكثر من ستة عقود، تزوجت الملكة سيريكيت من أطول ملوك تايلاند حكماً، الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016.

وأضاف البيان أن الملك فاجيرالونجكورن أمر مكتب البلاط الملكي التايلاندي بتنظيم جنازة ملكية.

وسيتم تشييع جثمان الملكة سيريكيت إلى مثواه الأخير في قاعة دوسيت ثورن بالقصر الكبير في بانكوك، بحسب القصر، الذي قال إن فترة حداد العائلة المالكة التايلاندية ستصل إلى عام.

من هي سيريكيت؟

تزوجت الملكة سيريكيت من الملك التايلاندي الراحل بوميبول أدولياديج في عام 1950

التقت الملكة سيريكيت بزوجها المستقبلي، الملك بوميبول، أثناء دراستها للموسيقى في باريس، حيث كان والدها يشغل منصب السفير التايلاندي لدى فرنسا.

وقالت في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 1980 عن النظام الملكي التايلاندي بعنوان «روح الأمة»: «كان الأمر كراهية من النظرة الأولى».

مضيفة أنه وصل متأخراً إلى اجتماعهما الأول. وتضيف: قال إنه سيصل في الرابعة عصرًا. لكن وصل في السابعة، وأبقاني واقفة هناك.

إلا أنهما تزوجا في 28 أبريل/نيسان 1950، قبل أسبوع واحد فقط من تتويج الملك بوميبول في بانكوك.

وفي الستينيات من القرن العشرين، سافرت الملكة سيريكيت والملك بوميبول حول العالم عندما كانا زوجين شابين، حيث التقيا بالرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، والملكة إليزابيث الثانية الراحلة، بالإضافة إلى إلفيس بريسلي.

وفي 2012، أصيبت الملكة سيريكيت بسكتة دماغية، وبعدها لم تعد تظهر في الأماكن العامة إلا نادرا. وقد تركت وراءها ابنًا وثلاث بنات.