ماكرون يعلن عزمه زيارة العراق قريباً: استقرار بغداد ركيزة لأمن المنطقة

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يخطط لزيارة العراق قريباً، مؤكداً التزام فرنسا بدعم سيادة بغداد واستقرارها في ظل الظروف الإقليمية المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وقال ماكرون في تصريح صحفي:

"لدى فرنسا مودة كبيرة تجاه العراق، وأعتقد أن رئيس الوزراء العراقي قدّم أجندة طموحة لبلاده. نحن ندعم سيادة العراق، وفي وقت يسود فيه عدم الاستقرار في المنطقة، فإن استقرار العراق واحترام سيادته يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها."

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يأمل تنفيذ الزيارة خلال هذا العام، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة دعم واضحة لبغداد قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، الذي يُعد من أكثر المحطات السياسية حساسية في البلاد منذ سنوات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة بين باريس وبغداد، حيث تلعب فرنسا دوراً نشطاً في دعم جهود مكافحة الإرهاب، والمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار داخل العراق.