إعادة 40 مهاجراً كوردياً من ليبيا إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس، أحمد الصحاف، اليوم السبت، عن إعادة 40 مهاجراً كوردياً في إقليم كوردستان من ليبيا إلى أربيل.

وخلال تصريحٍ لـ كوردستان24، قال الصحاف إن الطائرة التي تقلُّ المهاجرين الـ 40 "أقلعت من ليبيا وتوجهت إلى اسطنبول ومنها إلى مطار أربيل الدولي".

وأشار الصحاف إلى الجهود الاستثنائية المبذولة لتنسيق عودة هؤلاء الشباب، معلناً استعداد السفارة العراقية لإعادة 35 مهاجراً آخراً.

وأعرب القائم بالأعمال عن خالص شكره الأجهزة المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.

موضحاً أنه "قدمنا الطعام والدواء والرعاية، ووفرنا تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان".

ولفت الصحاف إلى أن سفارة العراق ومنذ إعادة افتتاحها تمكّنت من إعادة 122 مهاجراً.

وقال: سنستمر برسائل التوعية تجاه مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر التي توقع بأبنائنا، ونلتزم بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد، ونعمل لتأكيد مسار العودة الطوعية.

وفي ختام حديثه، أشار الصحاف إلى أن "منظمة الهجرة في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس يشيدون بامتثال سفارة العراق واهتمامها بالمهاجرين العراقيين".

مؤكداً في الوقت ذاته، أن "العراق يتوافر على فرص كبيرة في قطاع الشباب ولم يعد مُصدراً للهجرة".

وفي الـ 10 أيلول سبتمبر 2025، أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، عن وصول 25 شاباً كوردياً إلى الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد الإفراج عنهم في ليبيا حيث كانوا محتجزين لأكثر من خمسين يوماً.