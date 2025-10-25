بحضور مسرور بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يبدأ حملته الانتخابية في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، انطلقت اليوم السبت بأربيل، الحملة الانتخابية لدعم قائمة الحزب 275، بمشاركة مكتب تنظيم بغداد وكركوك.

وخلال كلمةٍ له، قال مسرور بارزاني: أرحب ترحيباً حاراً بشعب كركوك المناضل وقلب كوردستان، أشكركم على صمودكم، أشكركم على صبركم، أشكركم لأنه رغم كل الظلم الذي عانيتموه، لا يزال دمكم أصفر وقلوبكم تنبض من أجل كوردستان.

وأضاف: مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتوجهون إلى بغداد للدفاع عن حقوق جميع العراقيين وإقليم كوردستان، ولن يذهبوا للدفاع عن مصالح شخصية.

وتابع: إن ما يمارس حتى الآن في كركوك، وما يمارس في مناطق الصراع ضد جميع المكونات، هو ظلم كبير ولن نقبله بعد الآن.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: بارزاني الخالد، وبارزاني الأب، ضحوا بثورة من أجل كركوك، وهذه المرة، نحن مستعدون للتضحية بدمائنا وأرواحنا من أجل كركوك.

وتوجّه مسرور بارزاني بخطابه إلى أهالي كركوك، قائلاً: على أهل كركوك أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعلموا أن من ضحوا بأنفسهم عبر التاريخ هم أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عليكم أن تسمحوا أن يأتي ويخدمكم.

وأكد مسرور بارزاني دعمه لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني للحصول على مليون صوت، وقال: بالطبع يمكننا الحصول على مليون صوت.

وأضاف: منع نجاح المشاريع ليس إنجازًا، ومنع تشكيل الحكومة ليس إنجازًا، ما يُفخَر به حقًّا هو أن تكون مخلصًا لشعبك، وأن تكون مستعدًا لتضحي بنفسك من أجلهم.

وتابع: أطلب من أهالي كركوك أن يمنحونا أصواتهم وثقتهم، لكي نتقدم مثل سائر مدن كوردستان ونسير نحو الأمام. من الخطأ أن تكون مدينة مثل كركوك، التي قدمت هذا العدد الكبير من الشهداء، وتطفو على بحرٍ من النفط، ما زالت تفتقر إلى الكهرباء على مدار 24 ساعة والخدمات الأساسية.



