الداخلية العراقية تسلّم زعيم عصابة خطير إلى السويد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت 25 تشرين الأول 2025، تسليم زعيم عصابة خطير مطلوب بقضايا قتل وتجارة مخدرات وأسلحة إلى السلطات السويدية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان أن "الشرطة السويدية وجّهت شكراً رسمياً إلى العراق بعد أن سلّمها زعيم عصابة خطيراً جداً مطلوباً بقضايا قتل ومخدرات وتجارة أسلحة".

وأضاف البيان أن "الشرطة السويدية أكدت أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، عقب زيارة وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري إلى ستوكهولم مؤخراً".

وتابع البيان أن "نائب قائد الشرطة السويدية، ستيفين هيكتور، قال: نتوجه بالشكر إلى العراق على هذا التعاون؛ لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الداخلية وقّعت العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة، وكان لها الأثر الإيجابي في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دولياً".