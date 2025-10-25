مرصد: آلاف الأشجار تضررت بسبب الدعاية الانتخابية.. وكوردستان تلتزم بالتعليمات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف مرصد العراق الأخضر عن أضرار بيئية واسعة خلفتها الدعايات الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية باستثناء إقليم كوردستان، مؤكداً أن آلاف الأشجار وأنابيب المياه والجزرات الوسطية تعرضت للتلف بسبب الممارسات غير القانونية للمرشحين أثناء تعليق اللافتات الانتخابية.

وقال المرصد في بيان، اليوم السبت، إن أكثر من 250 ألف شجرة تضررت في 15 محافظة جراء الحملات الانتخابية، موضحاً أن الأضرار توزعت بين قطع الأشجار وثقبها وتكسير أغصانها لاستخدامها في تعليق الصور والملصقات الدعائية.

وأضاف البيان أن العديد من الأشجار سقطت بالكامل نتيجة سوء التعامل معها، في حين التزمت محافظات إقليم كوردستان الثلاث بتعليمات منع تعليق الدعايات على الأشجار والممتلكات العامة.

وأشار المرصد إلى أن الجزرات الوسطية في بغداد وعدد من المدن الأخرى تعرضت لتلف شبه تام، رغم جهود التنظيف والتأهيل التي نفذتها أمانة بغداد في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تثبيت الدعايات باستخدام الإسمنت والمسامير المعدنية أدى إلى تلف النباتات المزروعة والثيل الأخضر، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ أنابيب الري والمرشات المائية، فضلاً عن تخريب النافورات الصغيرة والديكورات الضوئية التي كانت تزيّن تلك الجزرات.

دعوة لفرض غرامات مضاعفة

ودعا المرصد الجهات المعنية، وفي مقدمتها أمانة بغداد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية على المرشحين الذين يخالفون تعليمات الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن الأضرار لم تقتصر على الجانب الجمالي للمدن، بل طالت مشاريع خدمية وبيئية كلفت الدولة أموالاً طائلة.

غياب الالتزام والتعليمات الرسمية

وأشار التقرير إلى أن ما حدث هو نتيجة عدم التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية، رغم التعليمات الصادرة عن المفوضية وأمانة بغداد والبلديات المحلية بضرورة تعليق الدعايات في أماكن محددة لتسهيل إزالتها بعد انتهاء الحملات.

مرصد العراق الأخضر اختتم بيانه بالتأكيد على أن حماية المساحات الخضراء واجب وطني، داعياً المرشحين إلى جعل حملاتهم مثالاً للوعي والمسؤولية البيئية بدلاً من أن تكون سبباً في تشويه المدن وتخريب ما تبقى من مظاهر الجمال فيها.