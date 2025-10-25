نيجيرفان بارزاني: التعايش السلمي هو أحد أجمل المشاهد في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم السبت 25 تشرين الأول 2025، بحضور نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والأمير حازم بك، أمير الإيزيديين، فعاليات كرنفال الحملة الانتخابية لقائمة الحزب رقم 275 في شيخان بمشاركة الآلاف من مؤيدي وأنصار الحزب في المنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له أمام الحاضرين في الكرنفال: أشكر إخلاصكم وتفانيكم في القدوم من كل مكان، وما يسعدني اليوم هو ذلك المشهد الجميل لرجال الدين الإسلامي والإيزديين والمسلمين وهم مجتمعون معاً، هذا مشهد جميل جداً من كوردستان يجب الحفاظ عليه ليبقى دائماً.

وأضاف: شعب هذه المنطقة أظهر بطولة عظيمة، وفي زمن الثورة كانت من أنشط مناطق الحزب، وكانت نشاطات منطقة شيخان كثيرة جداً، وبطولة البيشمركة في شيخان لا تُنسى من ذاكرتنا.

وقال نائب رئيس الحزب أيضاً: "بيشمركة منطقة شيخان من الإيزيديين والمسلمين والمسيحيين، جميعهم ناضلوا معاً من أجل قضية شعبهم، وقد شهدت تلك المنطقة حملات الأنفال وتدمير قراهم. وأشار إلى أن الحزب بجهود ونضال أبنائه، وخاصة أبطال تلك المنطقة، الذين وقفوا أمام داعش وكسروا أسطورة ذلك التنظيم".

وتابع: كما دافع الحزب الديمقراطي الكوردستاني دائماً عن كوردستان وحقوق شعب كوردستان، و مرة أخرى يتوجه بقوة إلى بغداد ليحمي حقوق كوردستان، ووعدنا هو أن نذهب في يوم 11/11 إلى صناديق الاقتراع ونعطي أصواتنا لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275 من أجل كوردستان قوية ومتقدمة.

وأردف: يجب أن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوياً، لأن قوة الحزب في بغداد هي قوة كوردستان، وضمان حماية كوردستان هو الديمقراطي الكوردستاني، وهو ضمانة وحدة الحياة، والحزب هو ضمانة إعمار كوردستان.

فيما يتعلق بأهداف الحزب في بغداد، قال نيجيرفان بارزاني: الهدف الأكبر للحزب في بغداد هو تنفيذ الدستور، لأن عدم تنفيذ الدستور طوال عشرين سنة والابتعاد عن تطبيقه خلق كارثة كبيرة للعراق، ولهذا السبب هذه الانتخابات هي الأهم، ولهذا نسميها مرحلة تنفيذ دستور العراق، ذلك الدستور الذي يجب أن يُنفذ كما هو، أما النظام الحالي الذي يُطبق بين العراق وإقليم كوردستان فهو ليس اتحادياَ بل مركزي بالكامل.

وقال نيجيرفان بارزاني: أولوية الحزب حالياً هي تأمين رواتب موظفي كوردستان، وأعتقد أن هذه المشكلة سيتم حلها. مضيفاً: رغم الضغوط والصعوبات، فإن الشعب الكوردي أظهر للجميع ارتباطه بوطنه كوردستان، وسيبقى مع الحزب، وبدعم من الله العظيم، سنجتاز هذه المرحلة الصعبة وسنصل إلى مرحلة أكثر تطوراً وازدهاراً".

نائب رئيس الحزب أضاف ايضاَ: عدم تنفيذ الدستور أثر على جميع مناطق العراق وعلى جميع مكوناته، ومع قوة الحزب في بغداد، سيتم تنفيذ الدستور كما هو، وبذهاب الحزب إلى بغداد، ستصبح الأخوة والتعايش أقوى بين جميع مكونات وشعوب العراق.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم (275)، واضعًا نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وكوردستان، لضمان تمثيلٍ أقوى لشعب الإقليم والدفاع عن حقوقه الدستورية.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من تشرين الأول على مشاركة 7,768 مرشحًا يتنافسون على 329 مقعدًا نيابيًا، في حين يبلغ عدد الناخبين أكثر من 21 مليونًا و400 ألف ناخب في عموم العراق، بينهم مليون و313 ألفًا من المشمولين بالتصويت الخاص.