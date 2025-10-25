مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني في بغداد يدافع عن حقوق الجميع وليس للدفاع عن مصالح شخصية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، انطلقت اليوم السبت بمدينة أربيل، الحملة الانتخابية للحزب لدعم القائمة الانتخابية 275، بمشاركة مكتب تنظيم الحزب في بغداد وكركوك.

وخلال كلمةٍ له، قال مسرور بارزاني: أرحب ترحيباً حاراً بشعب كركوك المناضل وقلب كوردستان، أشكركم على صمودكم، أشكركم على صبركم، أشكركم لأنه رغم كل الظلم الذي عانيتموه، لا يزال دمكم أصفر وقلوبكم تنبض من أجل كوردستان.

وأضاف: مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتوجهون إلى بغداد للدفاع عن حقوق جميع العراقيين وإقليم كوردستان، ولن يذهبوا للدفاع عن مصالح شخصية.

وتابع: إن ما يمارس حتى الآن في كركوك، وما يمارس في مناطق الصراع ضد جميع المكونات، هو ظلم كبير ولن نقبله بعد الآن.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني: بارزاني الخالد، وبارزاني الأب، ضحوا بثورة من أجل كركوك، وهذه المرة، نحن مستعدون للتضحية بدمائنا وأرواحنا من أجل كركوك.

وتوجّه مسرور بارزاني بخطابه إلى أهالي كركوك، قائلاً: على أهل كركوك أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعلموا أن من ضحوا بأنفسهم عبر التاريخ هم أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عليكم أن تسمحوا أن يأتي ويخدمكم.

وأكد مسرور بارزاني دعمه لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني للحصول على مليون صوت، وقال: بالطبع يمكننا الحصول على مليون صوت.

وأضاف: منع نجاح المشاريع ليس إنجازًا، ومنع تشكيل الحكومة ليس إنجازًا، ما يُفخَر به حقًّا هو أن تكون مخلصًا لشعبك، وأن تكون مستعدًا لتضحي بنفسك من أجلهم.

وتابع: أطلب من أهالي كركوك أن يمنحونا أصواتهم وثقتهم، لكي نتقدم مثل سائر مدن كوردستان ونسير نحو الأمام. من الخطأ أن تكون مدينة مثل كركوك، التي قدمت هذا العدد الكبير من الشهداء، وتطفو على بحرٍ من النفط، ما زالت تفتقر إلى الكهرباء على مدار 24 ساعة والخدمات الأساسية.

وقال: أستطيع أن أقول لكم: إذا أصبحت كركوك بيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فستكون مثالاً للتعايش على مستوى العالم كله، لقد اختبرتم جميع الأحزاب الأخرى، وبدل أن تخدمكم، استغلتكم لمصالحها الخاصة، اسمحوا للحزب أن يجعل من نفسه فداءً لكم ويعمل لخدمتكم.

وأكد مسرور بارزاني: يجب أن يدعم الجميع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات في كركوك، يجب أن تعود جميع المناطق المقطّعة إلى الحضن الوطني، يجب أن تُعاد مخمور، زمار، سنجار، وخانقين، ولا يجوز أن يبقى أي جزء من هذه الأرض محتلة.

وأوضح مسرور بارزاني: لا يدافع الحزب العمال الكوردستاني عن الكورد فحسب، بل يدافع أيضًا عن العرب والتركمان وجميع الطوائف الأخرى، يجب تصحيح مسار الحكم من بغداد، وإعطاء جميع المكونات العراقية حقوقها بالتساوي.

وقال مسرور بارزاني: للأسف، ترون أن الأوضاع المعيشية لشعب مدن العراق صعبة جداً، إذ لم تُنظَّم الإدارة المالية ولم تُدار الموارد الطبيعية كما ينبغي، فلن تقدم الخدمات بعدالة.