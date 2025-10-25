هيمن هورامي: سنكون القوة الأولى في كوردستان والحزب رقم واحد على مستوى العراق

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد هێمن هورامي، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن استراتيجية الحزب في حملته الانتخابية المقبلة تقوم على الهدوء والالتزام بالأسلوب المدني.

مشيراً إلى أن الحملة ستُدار وفق توجيهات الرئيس مسعود بارزاني، وبهدف ترسيخ إنجازات الحزب وتعزيز مكانته كأكبر قوة سياسية في كوردستان والعراق.

وقال هەورامي في تصريح خاص لـ كوردستان24: "قرار القيادة وتوجيهات الرئيس بارزاني واضحة، بأن نخوض حملة انتخابية هادئة تهدف إلى استذكار نجاحات الحزب وإنجازاته التي حققها لشعب كوردستان."

وأضاف: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو حامل المشروع القومي لشعب كوردستان، وممثل هذا المشروع في بغداد. نحن ملتزمون بإجراء حملة انتخابية سلمية تعكس ثقافة الديمقراطية والتعايش في الإقليم، وسنعمل على توضيح رؤيتنا لحل الأزمات القائمة بين أربيل وبغداد بطريقة تخدم الشعب."

وأشار هەورامي إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحظى بدعم شعبي واسع، وقال: "بحسب معظم استطلاعات الرأي، حتى تلك التي أعدّتها جهات غير مقربة منا، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيصبح القوة السياسية الأولى في كوردستان، بل والحزب رقم واحد على مستوى العراق أيضاً."

رؤية استراتيجية للمستقبل

وفي ما يتعلق برؤية الحزب للمرحلة المقبلة، أوضح هەورامي أن أولويات الحزب الديمقراطي الكوردستاني تشمل:

تطبيق الدستور العراقي بالكامل.

تعديل قانون الانتخابات بما يضمن العدالة والتمثيل الحقيقي.

استعادة الحقوق الدستورية الخاصة بإقليم كوردستان.

وأضاف: "نحن مستمرون في الحملة الانتخابية حتى اللحظة الأخيرة، ونعمل بشكل مباشر مع الجماهير والناخبين في جميع محافظات الإقليم، وكذلك في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم."

أكد هێمن هەورامي في ختام حديثه أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسعى إلى أن تكون الانتخابات القادمة نموذجاً للديمقراطية والاحترام المتبادل، قائلاً: "سنمضي في طريقنا بهدوء وثقة، لأننا نؤمن أن خدمة كوردستان لا تحتاج إلى ضجيج، بل إلى عمل، وموقف، وإيمان راسخ بعدالة قضيتنا."