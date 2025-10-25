ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية السبت، أمير قطر ورئيس حكومتها لمناقشة وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وذلك خلال توقّف في قطر، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولعبت قطر دورا رئيسيا في جهود الوساطة التي أدت إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، استنادا إلى خطة طرحها ترامب لوضح حد للحرب التي استمرّت عامين في القطاع الفلسطيني.

وقال المسؤول إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيصعدان على متن طائرة الرئيس الأميركي لإجراء هذه المحادثات خلال توقف فنّي في قطر أثناء توجه ترامب إلى ماليزيا، المحطّة الأولى في جولته الآسيوية.

وسينضم إلى هذه المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يرافق بعد ذلك ترامب في جولته.

ويزور روبيو حاليا إسرائيل في ختام سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين إلى الدولة العبرية هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع

