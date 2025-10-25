لزكين: أهالي شيخان قبل 117 عاماً تعهدوا للشيخ عبد السلام بارزاني بالعيش كإخوة

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، سربست لزكين، اليوم السبت، أن أهالي منطقة شيخان قبل 117 عاماً تعهدوا للشيخ عبد السلام بارزاني بأن يعيشوا معاً كإخوة.

جاء ذلك خلال انطلاق كرنفال دعم القائمة رقم (275) للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في شيخان، بحضور نائب رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني.

وقال لزكين في كلمته خلال الكرنفال، إن منطقة شيخان تُعد منطقة للتعايش، ولها تاريخ طويل من التضحية، حيث تضم مئات الكوادر والقادة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضية المشروعة لشعب كوردستان.

وأضاف: إن منطقة شيخان، قبل 117 عاماً، كانت أول منطقة في بادينان يجتمع فيها الشيوخ والوجهاء ورجال المجتمع، حيث تعهدوا للشيخ عبد السلام بارزاني بالتماسك كصف واحد وتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء شعب كوردستان في المنطقة.

وأشار لزكين إلى أن المنطقة تجمع بين أتباع الأديان المختلفة من الإيزيديين والمسلمين والمسيحيين، ويتعاملون كإخوة، ما يجعل العلاقات بينهم أقوى بكثير مقارنة ببقية مناطق كوردستان.

وانطلقت اليوم السبت 25 تشرين الأول 2025، بحضور نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والأمير حازم بك، أمير الإيزيديين، فعاليات كرنفال الحملة الانتخابية لقائمة الحزب رقم 275 في شيخان بمشاركة الآلاف من مؤيدي وأنصار الحزب في المنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة له أمام الحاضرين في الكرنفال: أشكر إخلاصكم وتفانيكم في القدوم من كل مكان، وما يسعدني اليوم هو ذلك المشهد الجميل لرجال الدين الإسلامي والإيزديين والمسلمين وهم مجتمعون معاً، هذا مشهد جميل جداً من كوردستان يجب الحفاظ عليه ليبقى دائماً.

وأضاف: شعب هذه المنطقة أظهر بطولة عظيمة، وفي زمن الثورة كانت من أنشط مناطق الحزب، وكانت نشاطات منطقة شيخان كثيرة جداً، وبطولة البيشمركة في شيخان لا تُنسى من ذاكرتنا.

وقال نائب رئيس الحزب أيضاً: "بيشمركة منطقة شيخان من الإيزيديين والمسلمين والمسيحيين، جميعهم ناضلوا معاً من أجل قضية شعبهم، وقد شهدت تلك المنطقة حملات الأنفال وتدمير قراهم.

وأشار إلى أن الحزب بجهود ونضال أبنائه، وخاصة أبطال تلك المنطقة، الذين وقفوا أمام داعش وكسروا أسطورة ذلك التنظيم".