عبد الحكيم خسرو: لدينا وجهات نظر مختلفة مع بغداد حول العائدات غير النفطية

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شدد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، على أن الإقليم قد نفذ جميع التزاماته، ويجب على بغداد إرسال الميزانية والاستحقاقات المالية.

وقال عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، في تصريح خاص لـ"كوردستان24"، اليوم السبت 25 تشرين الأول 2025: إن المباحثات بين أربيل وبغداد حول العائدات غير النفطية للإقليم مستمرة، لكن لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع".

و أوضح أنه وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظرهم حول الإيرادات غير النفطية مع بغداد، إلا أنه حتى يتم توحيد هذا الملف، يجب عليهم إرسال مبلغ متفق عليه شهريًا.

كما أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان مجددا، أن إقليم كوردستان قد نفذ جميع التزاماته، ويجب على بغداد إرسال الميزانية والحقوق المالية المستحقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أن مجلس الوزراء الاتحادي صادق على قرار تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آب (الثامن)، مؤكداً أن القرار وصل إلى وزارة المالية الاتحادية العراقية، وأن عملية إرسال الرواتب ستتم خلال الأسبوع الجاري.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ كوردستان24: "في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، تم إرسال الكتاب الرسمي الخاص بصرف الرواتب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه".

وأضاف: "لا توجد أي عوائق أمام تحويل الرواتب، لأن صادرات النفط مستمرة، كما تم إرسال إيرادات النفط البالغة 120 مليار دينار إلى بغداد وفق الاتفاق المالي بين الجانبين".

وأكد رئيس ممثلية الإقليم أن القرار أُقرّ في مجلس الوزراء الاتحادي وتمت إحالته رسمياً إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن رواتب شهر آب ستُحوّل هذا الأسبوع إلى أربيل.

وشدّد عيسى قائلاً: "من غير المقبول أن يُعامل مواطنو كوردستان بطريقة سياسية، لذلك نطالب بصرف رواتب موظفي الإقليم بالمساواة مع موظفي الحكومة الاتحادية في بغداد دون أي تمييز."