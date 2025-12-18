جامعة صلاح الدين تبتعث الطلبة الأوائل لإكمال الماجستير في إيطاليا ضمن "منحة مشتركة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة جامعة صلاح الدين في أربيل، اليوم الخميس 18 كانون الأول (ديسمبر)، عن قرار ابتعاث الطلبة الأوائل على مستوى الأقسام لاستكمال دراسة الماجستير في جامعات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتوسيع علاقاتها الأكاديمية الدولية.

وقال مدير إعلام الجامعة، سامان عبد الله، في تصريح لوسائل الإعلام: "إن رئاسة الجامعة قررت إرسال الطلبة الحاصلين على التسلسل الأول في أقسامهم للدراسة في إيطاليا، وذلك من خلال توفير زمالات دراسية مشتركة".

وأوضح عبد الله أن برنامج الابتعاث والمنح المشتركة يشمل جميع الخريجين الأوائل من كافة الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعة للعام الدراسي الحالي (2024-2025).

وتأتي هذه الخطوة كثمرة لزيارة رسمية أجراها وفد من الجامعة مؤخراً إلى إيطاليا بتوجيه من رئيس الجامعة. حيث قام مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا، شريف مولود شريف، بتوقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي مع كل من:

جامعة بيدمونت (University of Piedmont) في مدينة نوفارا.

جامعة بافيا (University of Pavia) في مدينة بافيا.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تم الاتفاق على استقبال طلبة جامعة صلاح الدين لدراسة الماجستير.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية للبعثة، كشفت الجامعة عن تقسيم التكاليف كالتالي:

على عاتق الجامعة: تتكفل جامعة صلاح الدين بدفع أجور الدراسة (Tuition fee) ورسوم المقعد البحثي (Bench fee).

على عاتق الطالب: يتحمل الطالب المبتعث تكاليف تذاكر السفر، السكن، والمصاريف المعيشية اليومية.

ودعت الجامعة الطلبة الأوائل الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على البرنامج إلى زيارة الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.