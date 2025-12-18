مؤسسة بارزاني الخيرية تواصل إغاثة العائدين إلى عفرين.. مساعدات عاجلة لمئات العائلات في ناحية "شيه"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) أداء واجبها الإنساني تجاه سكان منطقة عفرين بغرب كوردستان (سوريا)، حيث كثفت جهودها مؤخراً لدعم العائلات التي عادت من النزوح إلى ديارها، وتحديداً في ناحية "شيه" (شيخ الحديد) والقرى التابعة لها.

في إطار حملاتها المستمرة، قامت المؤسسة بالتعاون مع منظمة "خالصة إيد" (Khalsa Aid) بتوزيع مساعدات إنسانية شملت أكثر من 400 عائلة عادت حديثاً إلى منازلها وممتلكاتها في ناحية "شيه".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قالت سيلفانا عمر، عضوة مؤسسة بارزاني الخيرية: "نقوم اليوم بالتعاون مع منظمة (خالصة إيد) بإيصال المساعدات لأكثر من 400 عائلة من العائدين الجدد إلى مركز ناحية شيخ الحديد وقراها".

وأضافت عمر: "تتضمن المساعدات سلتين لكل عائلة؛ الأولى تحتوي على مواد غذائية أساسية، والثانية تضم مستلزمات النظافة والتعقيم. وقد تمكنا حتى الآن من مساعدة أكثر من 650 عائلة في هذه المنطقة لضمان استقرارهم بعد العودة".

وتأتي هذه المساعدات في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية قاسية، حيث يواجه العائدون تحديات معيشية كبيرة في ظل ضعف الدخل ومحدودية الموارد.

وأعرب أحد المواطنين المستفيدين عن شكره للجهود المبذولة قائلاً: "نشكر مؤسسة بارزاني التي لم تقصر معنا. احتياجاتنا كثيرة والوضع المادي للناس هنا شبه معدوم (تحت الصفر). العائلات تعود إلى أرضها لكنها تواجه واقعاً صعباً جداً، ولولا هذه المساعدات لكان الحال أسوأ بكثير".

الجدير بالذكر أن مؤسسة بارزاني الخيرية كانت أولى المنظمات الإنسانية التي بادرت بالدخول إلى عفرين لإغاثة المتضررين عقب زلزال 6 شباط/فبراير 2023. ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع فرق المؤسسة عن التواجد في المنطقة، واضعة نصب عينيها هدف التخفيف من معاناة السكان، وتوفير مقومات العيش الكريم للعائدين، ودعم الاستقرار في المنطقة بكل الإمكانيات المتاحة.

AFP