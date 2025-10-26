ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية بنسبة 10%

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية بنسبة 10% إضافية، مع استمرار التداعيات الناجمة عن أزمة إعلان كندي مناهض للرسوم الجمركية استخدم اقتباسات للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن.

وجاء هذا القرار بعد يومين من إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ما أسماه حملة إعلانية "زائفة".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "كان يجب سحب إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة +وورلد سيريز+ للبيسبول، رغم علمهم أنه زائف".

وأضاف "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق وتصرفهم العدائي، سأرفع الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية فوق ما يدفعونه الآن".

واستخدم الإعلان الذي انتجته مقاطعة أونتاريو الكندية اقتباسات من خطاب إذاعي لريغن ألقاه عام 1987 وحذر فيه تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد الأميركي.

وأبرز الإعلان قول ريغن أن "الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي حتما إلى ردود فعل انتقامية من جانب الدول الأجنبية وإشعال حروب تجارية شرسة"، وهو ما يتطابق مع نص الخطاب على موقع مكتبة رونالد ريغن الرئاسية.

واتهمت مؤسسة ريغن في منشور على اكس، حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية باستخدام مقاطع صوتية ومرئية للرئيس الراحل "بشكل انتقائي"، مشيرة إلى أنها "تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن".

وأعلنت مقاطعة أونتاريو أنها ستسحب الإعلان الاثنين حتى يمكن استئناف المفاوضات.

لكن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال في خطاب الأربعاء إن الولايات المتحدة رفعت "رسومها الجمركية إلى مستويات لوحظت آخر مرة خلال فترة الكساد الكبير".

ومن المقرر أن يحضر ترامب وكارني حفل عشاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية الأربعاء، إلا أن الرئيس الجمهوري قال إن لا خطط لديه للقائه.

ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

AFP