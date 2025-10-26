العراق يكسب أكثر من 6 مليار دولار جراء بيع نفطه خلال شهر أيلول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأحد، أن كمية صادرات النفط الخام خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، بلغت 102 مليون و150 ألف و362 برميلاً.

مشيرةً في بيانٍ لها، أن مجموع الإيرادات المالية بلغت أكثر من 6 مليار و962 مليون و124 دولاراً.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي تابعته كوردستان24، إن كميات النفط تلك، تم تصديرها من حقول وسط العراق وجنوبه.

ويعدُّ العراق أحد أبرز الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، حيث يمتلك احتياطات نفطية هائلة تجعله لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية.

ويلعب النفط دورًا حيويًا في الاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الدولة على عائداته بشكل رئيسي لتمويل الموازنة العامة،

وبدأ اكتشاف النفط في العراق في أوائل القرن العشرين، حيث عُثِر على أول بئر نفطية تجارية في حقل "بابا كركر" بمحافظة كركوك عام 1927، وهو ما شكل نقطة تحول هامة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية.

وتعدُّ الاحتياطات النفطية في العراق الأكبر في العالم، حيث يُقدر حجم الاحتياطي النفطي بحوالي 145 مليار برميل، ما يضع العراق في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم الاحتياطي النفطي.

يمتلك العراق العديد من الحقول النفطية العملاقة التي تسهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعد من أهم مصادر العائدات المالية.

من بين هذه الحقول، هناك عدد من الحقول البارزة التي تتميز بحجم احتياطاتها الكبير وإنتاجها المرتفع: حقل الرميلة في البصرة- حقل غرب القرنة- حقل مجنون- حقل كركوك- حقل الزبير.