حكومة إقليم كوردستان تعلن إضافة 1840 ميغاواط لإنتاج شبكة الكهرباء العامة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان عن إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء خلال عمر التشكيلة الحكومية التاسعة.

وأشارت إلى إضافة 1840 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء العامة، ضمن جهود الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها أن التشكيلة الحكومية التاسعة تخطو "خطوة بخطوة لتعزيز البنية التحتية للكهرباء"، حيث شهدت بناء محطات توليد مهمة وتنفيذ الآلاف من المشاريع المتعلقة بالنقل والتوزيع. وقد تم تنفيذ 3503 مشروعاً لتوزيع الكهرباء و61 مشروعاً لنقل الكهرباء.

ومن أبرز محطات التوليد التي تم تنفيذها أو تطويرها في التشكيلة الوزارية التاسعة: محطات كرميان، خورمالة، بازيان، وخبات.

الزيادة توزعت في الإنتاج بين 550 ميغاواط من محطات بخارية، و 500 ميغاواط من الطاقة النظيفة، و500 ميغاواط من محطات الدورة المركبة، و 290 ميغاواط من محطات الوقود.

وبشأن مصادر الطاقة، بيّن التقرير أن نسبة إنتاج الكهرباء في الإقليم تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي بنسبة 83%، يليه النفط الأسود بنسبة 11%، ثم الغاز الخفيف (الغازويل) بنسبة 5%، والطاقة الكهرومائية بنسبة 1%.

كما أكدت دائرة الإعلام والمعلومات أن الحكومة تبنت سياسة حماية البيئة بالتوازي مع بناء محطات الكهرباء، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من كهرباء الإقليم تُنتج حالياً عن طريق الطاقة النظيفة.