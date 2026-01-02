بعد إغلاق دام أسبوعاً.. إعادة فتح طريق جبل "هيبت سلطان" في كوية غداً السبت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية إعمار وإصلاح الطرق في قضاء كوية، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح طريق جبل "هيبت سلطان" أمام حركة المرور اعتباراً من يوم غد السبت، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو أسبوع جراء انهيار صخري وترابي كبير.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في كوية، أراس أمين، بأن أجزاءً من جبل هيبت سلطان تعرضت للانهيار قبل نحو أسبوع نتيجة هطول الأمطار والثلوج الكثيفة، مما أدى إلى انقطاع تام لحركة السير في هذا الطريق الحيوي.

وأوضح المراسل أن فرق البلدية والجهات المعنية استمرت في العمل الميداني لمدة ستة أيام متواصلة لتنظيف وإصلاح الطريق، مشيراً إلى أن ضخامة الانهيار الذي غطى مساحة تقدر بنحو 1500 متر مربع، حالت دون فتحه بشكل أسرع.

من جانبه، صرح المهندس كوسار حمة صالح، مدير إعمار وإصلاح الطرق في كوية، لـ "كوردستان 24" قائلاً: "إن الانهيار الذي شهده جبل هيبت سلطان هذه المرة كان غير مسبوق في تاريخ المنطقة من حيث الحجم، وهو ما فاق قدرة الآليات المتوفرة محلياً للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة".

وأضاف حمة صالح أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، واستجابة لطلب قائمقام قضاء كوية، أرسل آليات وفرقاً هندسية خاصة للمساعدة في عمليات التنظيف والإصلاح، مؤكداً أن الطريق سيكون متاحاً أمام السائقين والمواطنين بدءاً من يوم غد السبت.

وفيما يتعلق بالحلول الجذرية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، أشار مدير إعمار الطرق إلى أن الحل يكمن في إنشاء نفق جبل هيبت سلطان، أو استكمال مشروع طريق "مير سيدة" الذي يمتد من خلف سد "حماموك" وصولاً إلى سد "سماقولي".

وأكد أن هذا الطريق البديل، بالإضافة إلى كونه ينهي مخاطر الانهيارات وحوادث السير، سيمثل نقلة نوعية في الجانب السياحي للمنطقة، حيث سيتيح للمسافرين الوصول من سد حماموك في كوية إلى سد سماقولي خلال 10 دقائق فقط.