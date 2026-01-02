حكيم تيلي: ارتفاع ملحوظ في معدلات الأمطار بسوران واستمرار جهود فتح الطرق المقطوعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة "سوران" المستقلة، اليوم، عن نجاح خطتها الاستباقية في إعادة فتح الطرق الرئيسية التي أغلقت بسبب تساقط الثلوج الكثيف، مؤكدة أن حركة المرور باتت سالكة في المحاور الأساسية، فيما لا تزال الجهود مستمرة لفتح الطرق المؤدية إلى بعض القرى النائية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح حكيم تيلي، نائب مشرف إدارة سوران المستقلة، أن الإدارة شكلت فريقاً مشتركاً يضم كافة الجهات المعنية للتعامل مع موجة الثلوج المتوقعة. وأشار إلى أن الفرق الميدانية، بالتعاون مع "مجموعة كافين" (Kavin Group)، تمكنت من السيطرة على الأوضاع ومنع حدوث اختناقات مرورية، مؤكداً أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتنظيف الطرق وضمان سلامة التنقل.

ورغم فتح الطرق الرئيسية، أشار تيلي إلى أن وعورة التضاريس وكثافة الثلوج في المناطق الجبلية أدت إلى استمرار غلق بعض الطرق في القرى، مشدداً على أن العمل جارٍ لفتحها. ووجه تيلي نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المرورية وتجنب السفر غير الضروري، خاصة في ساعات الليل؛ نظراً لانخفاض درجات الحرارة وتشكل "البستلەك" (الانجماد والجليد)، مما يزيد من مخاطر الانزلاق والعلوق وسط الثلوج.

وعلى صعيد متصل، كشفت الإحصائيات الرسمية عن زيادة كبيرة في معدلات الأمطار والثلوج لهذا العام مقارنة بالعام الماضي. وسجل مركز إدارة سوران حتى الآن 275 ملم من الأمطار، وهي زيادة تقدر بنحو 140 ملم عما تم تسجيله في العام المنصرم. وفي المناطق الجبلية الأكثر ارتفاعاً، مثل قضاء ميرگسور، تجاوزت كمية الأمطار حاجز الـ 500 ملم.

تعد إدارة سوران منطقة جبلية وعرة تضم معابر حدودية وطرقاً دولية استراتيجية للتجارة والمسافرين، مما يجعل عمليات فتح الطرق ضرورة اقتصادية وأمنية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص. وقد سادت حالة من التفاؤل بين المزارعين والجهات المعنية، حيث تُبشر هذه الوفرة المائية بموسم زراعي جيد وتعزيز كبير للمياه الجوفية والينابيع في المنطقة.