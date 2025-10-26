خلاف عشائري في ذي قار يتحول إلى اشتباك مسلح... وإصابة خمسة أشخاص بينهم طبيب صيدلاني

منذ ساعة

ذي قار (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بأن خلافاً عشائرياً اندلع صباح اليوم في قضاء سيد دخيل بين عشيرتي آل مصدك والهصاصرة، ما أسفر عن حرق مضيف الشيخ عبد الهادي آل عبد الله وإصابة ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص، بينهم طبيب صيدلاني أصيب بجروح خطيرة في الرأس أثناء توجهه إلى عمله.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ كوردستان24 إن الخلاف بدأ بين مجموعة من طلاب المدارس، إلا أنه تطوّر سريعاً إلى نزاع عشائري مسلح بعد تدخل ذويهم. وأضاف: "المشكلة بدأت داخل المدرسة، لكنها امتدت إلى خارجها، وكما يحدث في المناطق العشائرية، تتحول الخلافات الصغيرة إلى مواجهات بسبب التعصب القبلي، وتشارك فيها فئات من مختلف الأعمار".

وأشار المصدر إلى أن بعض المشاركين في النزاع استخدموا أسلحة نارية، ما أدى إلى استهداف المضيف العشائري وإشعال النيران فيه، مضيفاً أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما توفي الطبيب الصيدلاني متأثراً بإصابته الخطيرة.

وأكد أن القوات الأمنية طوّقت المنطقة بالكامل لمنع تجدّد الاشتباكات، وبدأت بإجراءات ملاحقة المتورطين وإلقاء القبض عليهم.

وتعدّ هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة النزاعات العشائرية التي تشهدها محافظة ذي قار، حيث تتكرر الصراعات بسبب خلافات بسيطة تتطور إلى مواجهات دامية، في ظل دعوات محلية لتغليب لغة القانون والعقل على السلاح والعرف القبلي.