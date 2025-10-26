مرصد العراق الأخضر يكشف ثلاثة أسباب لاستمرار التلوث في أجواء بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف مرصد "العراق الأخضر" خلال بيان، أصدره اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، أن "التلوث في سماء بغداد جاء نتيجة التمهل في محاسبة معامل الطابوق والاسفلت الغير مرخصة بيئياً وتستخدم وقود ردئ يتسبب بكل هذه الرائحة من قبل الجهات المعنية بذلك، رغم الكثير من التأكيدات والأخبار التي كانت تشير إلى محاسبة وإغلاق المشاريع المخالفة".

المرصد أضاف أن "هنالك عمليات حرق مستمر للنفايات دون توقف، وعدم اهتمام من الجهات المعنية بذلك، ما أدى الى تفاقم هذه العمليات في الآونة الأخيرة".

وأعلن البيان، أن " الأجواء في الوقت الحالي ساعدت على أن يكون هواء بغداد هو الأعلى تلوثاً بين مدن العالم حسب مؤشرات (IQ AIR)، على الرغم من أن هذا المؤشر متحرك من ناحية المدن التي تحتل المرتبة الأولى في أنها الأعلى تلوثاً بين المدن الأخرى".

وفقاً لتوقعات المرصد "سيتفاقم التلوث خلال الأيام القادمة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، خصوصاً مع استمرار الجهات المعنية بإصدار تعليمات إلى المواطن بغلق الشبابيك ولبس الكمامات بدلاً من معالجة الخلل بسبب الأنشطة الصناعية في العاصمة بغداد".