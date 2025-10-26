الرئيس بارزاني يستقبل السفير الروسي في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد في مصيف صلاح الدين، سفير روسيا لدى العراق إلبروس كوتراشيف.

وخلال اللقاء، الذي حضره ماكسيم روبين، القنصل العام لروسيا في أربيل، جرى بحث الأوضاع السياسية والتغيرات والتطورات والتحديات التي يشهدها العراق والمنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، والاتفاق الأخير بين الجانبين بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ هذا الاتفاق وتطويره.

في جانب آخر من اللقاء، جرى النقاش حول الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، ونتائجها، والخطوات اللاحقة لهذه العملية، بالإضافة إلى مسألة التقارب بين الأطراف السياسية العراقية.

وجدّد الرئيس بارزاني تأكيد دعمه لإجراء الانتخابات في أجواء حرة وديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون نتائجها أساسًا لتشكيل حكومة اتحادية قوية، تستند إلى الدستور الدائم للعراق، وتقوم على مشاركة جميع المكونات والأطراف السياسية.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات بين روسيا والعراق وإقليم كوردستان، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.