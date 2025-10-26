إقليم كوردستان يضخ استثمارات تتجاوز 24 مليار دولار في 596 مشروعًا استراتيجيًا

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف تقرير مفصل بثته قناة "كوردستان 24" الإخبارية عن حجم النهضة الاستثمارية التي يشهدها إقليم كوردستان، حيث أطلقت حكومة الإقليم في تشكيلتها التاسعة حزمة مشاريع ضخمة بلغت 596 مشروعًا، بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

ووفقًا للبيانات المعروضة، تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية متعددة، مما يرسم ملامح رؤية اقتصادية شاملة للمستقبل. وقد حظي قطاعا السياحة والإسكان بالنصيب الأكبر من حجم الاستثمارات، مما يعكس اهتمامًا حكوميًا بتطوير هذين المجالين كركيزتين أساسيتين للاقتصاد.

التنمية الصناعية والتجارية في الصدارة

جاء القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات المستهدفة بـ 149 مشروعًا بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، يليه مباشرة القطاع التجاري الذي استقطب 154 مشروعًا تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار. وتشير هذه الأرقام إلى توجه استراتيجي نحو تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وبناء اقتصاد إنتاجي مستدام.

السياحة والإسكان

شهد قطاع السياحة طفرة نوعية بـ 80 مشروعًا بلغت قيمتها حوالي 7.5 مليار دولار، في حين تم تخصيص ما يزيد عن 5 مليارات دولار لـ 62 مشروعًا في قطاع الإسكان. وتستهدف هذه المشاريع تحويل الإقليم إلى وجهة سياحية رائدة وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الحديثة.

الصحة والتعليم والرياضة

لم تغفل الخطة الاستثمارية القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. فقد تم رصد 440 مليون دولار لـ 53 مشروعًا في قطاع التعليم، و373 مليون دولار لـ 35 مشروعًا صحيًا. كما نال قطاع الرياضة اهتمامًا ملحوظًا بـ 15 مشروعًا بقيمة 135 مليون دولار، بهدف تطوير البنية التحتية الرياضية ورعاية المواهب الشابة.

دعم القطاعات الواعدة والانفتاح على العالم

امتدت الاستثمارات لتشمل قطاعات حيوية أخرى، حيث خُصص لقطاع الزراعة، الذي يعد عصب الأمن الغذائي، حوالي 596 مليون دولار لـ 24 مشروعًا. كما شهد القطاع المصرفي والفني والخدمي استثمارات مهمة.

ومن اللافت للنظر تخصيص استثمارات لـ 11 مشروعًا مشتركًا وأجنبيًا بقيمة تتجاوز 5.1 مليون دولار، مما يؤكد سياسة الانفتاح التي ينتهجها الإقليم لجذب الخبرات ورؤوس الأموال العالمية.

ويعكس هذا الزخم الاستثماري الكبير مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية في إقليم كوردستان، مع تركيز واضح على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.