توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

أربيل (كوردستان 24)- أوقف رجلان مساء السبت في إطار التحقيق في سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية في 19 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أكد الأحد مصدران مطلعان مؤكدين معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما قرابة الساعة العاشرة مساء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى الخارج، وفق صحيفة لو باريزيان ومجلة باري ماتش، وألقي القبض على الثاني بعيد ذلك في باريس.

ووُضع الرجلان قيد الاحتجاز بتهمة السرقة في عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية.

ويشتبه في كونهما جزءا من مجموعة مكونة من أربعة أفراد سرقت الأحد الماضي ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

قرابة الساعة التاسعة والنصف صباح يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، أوقف اللصوص شاحنة تحمل رافعة شوكية قرب جدار المتحف الواقع في قلب العاصمة الفرنسية، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى قاعة العرض التي تضم المجوهرات. وبعد تحطيم نافذة القاعة وصناديق العرض، فرّ المجرمون مع المجوهرات على متن دراجتين ناريتين كبيرتين.

واستغرقت عملية السرقة ما بين سبع إلى ثماني دقائق في الإجمال.

ويشارك نحو مئة محقق في التحقيقات الموكلة إلى فرقة مكافحة الإجرام والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.