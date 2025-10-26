كوردستان تُراجع أسماء المسجلين للحج وتستبعد من أدّى الفريضة سابقاً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن تفاصيل عملية اختيار حجاج هذا العام، مؤكدًا أن الأولوية ستُمنح للأشخاص الذين لم يؤدّوا فريضة الحج من قبل.

وقال ستوني في تصريحٍ لـ كوردستان24، "نحن الآن في مرحلة التدقيق النهائي لأسماء الذين سجلوا للحج هذا العام، وقد تم إنجاز جزء كبير من الإجراءات، أما الذين سبق أن أدّوا فريضة الحج، فلن تُمنح لهم فرصة جديدة هذا العام، وذلك لإتاحة المجال أمام الذين لم يذهبوا بعد إلى الحج".

وأضاف: كل امرأة أدّت الحج سابقًا لا يمكنها أداؤه مرة أخرى، أما الرجل، فإذا سبق له أن حجّ بمفرده، فيُسمح له بتكرار الحج فقط في حالة واحدة، وهي أن يرافق عائلته بصفته محرَمًا لها.

وأشار كذلك إلى أن "رجال الدين الذين شاركوا سابقًا في الحج بصفة حجاج عاديين لن تُتاح لهم فرصة أخرى للمشاركة بصفة مرشدين دينيين".

أما بشأن عدد الحجاج، فأوضح ستوني أن “العدد يُحدَّد وفق الحصة السنوية التي تخصصها المملكة العربية السعودية لكل دولة”.

وقال أيضاً: الأشخاص الذين لم تُقبل أسماؤهم هذا العام، سيُدرجون ضمن قائمة الاحتياط، ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الأعوام المقبلة، لكن في حال لم يُفتح التسجيل من جديد، فسيُستفاد من الأسماء الحالية.

وأكد كاروان ستووني في ختام حديثه أن الهدف من هذه الإجراءات هو “تحقيق المساواة بين المواطنين وضمان منح الأولوية لمن لم تتَح لهم فرصة أداء فريضة الحج من قبل”.

وأطلقت مديرية تكنولوجيا المعلومات في حكومة الإقليم هذا العام نظاماً إلكترونياً متطوراً للتسجيل في الحج والعمرة.

وبحسب المعايير المعتمدة، تمنح السعودية ألف حاج لكل مليون نسمة، فيما تبلغ حصة إقليم كوردستان حالياً 5135 حاجاً، استناداً إلى عدد سكانه المقدر بخمسة ملايين نسمة.

وساهمت التسهيلات الحكومية في التوسع بقطاع الحج والعمرة، حيث تأسست نحو 300 شركة جديدة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، فيما حصلت 242 شركة على إجازات رسمية هذا العام لتنظيم رحلات العمرة.