في "حرير".. مهرجان الأرز يجمع آلاف الزوار للاحتفاء بالتراث الزراعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت بلدة حرير فی اربیل، المعروفة بتاريخها الزراعي العريق، انطلاق مهرجانها الأول للأرز والمنتجات المحلية، في حدث استمر لثلاثة أيام وتحول إلى احتفالية ثقافية واقتصادية نابضة بالحياة، استقطبت ما يزيد عن 20 ألف زائر من سكان المنطقة والسياح.

المهرجان، الذي أُقيم في ساحة البلدة الرئيسية التي تزينت بلافتة كبيرة تحمل عبارة "أنا أحب حرير"، شكّل منصة حيوية لأكثر من 100 مزارع وصاحب عمل محلي لعرض منتجاتهم الطازجة التي تشتهر بها المنطقة، وعلى رأسها أرز حرير الذي يُعد رمزًا زراعيًا للبلدة.

وفي تصريح لكوردستان24، قال سالار محمد وهو أحد المشاركين: "هدفنا هو التعريف بمنتجاتنا المحلية، وخاصة الأرز الذي يمثل هوية حرير الزراعية. هذا المهرجان هو احتفاء بهذا المحصول المميز".

ولم يقتصر الحدث على عرض المنتجات الزراعية كالقرع وأكياس الأرز فحسب، بل كان أيضًا نافذة على المطبخ الكوردي الأصيل.

حيث برزت المشاركة النسائية الواسعة كعلامة فارقة في المهرجان، إذ قامت سيدات المنطقة بإعداد وبيع الأطباق التقليدية الشهية مثل "الكبة" والحلويات المحلية والعصائر الطازجة، مما أضفى على الأجواء عبق التراث ودفء الضيافة.

وقالت نوروز أسماعیل إحدى المشاركات وهي تحضر الطعام: "أشارك مع عائلتي، نحضر الكبة والحلويات وعصير القيسي والخل. أقوم أنا بالتحضير هنا، ويساعدني زوجي وأطفالي في تقديمه للزوار".

من جانبها، عبرت ليلى دلشاد، إحدى المشرفات على المهرجان، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي فاق التوقعات.

قائلة: "يمكننا القول إننا حققنا أهداف المهرجان. نحن في اليوم الثالث، والإقبال الجماهيري ما زال كثيفًا. هدفنا الرئيسي كان التعريف بالمنتجات الزراعية المحلية لهذه المنطقة، وقد نجحنا في ذلك".

على مدى ثلاثة أيام، عاشت حرير أجواءً استثنائية من الحيوية والنشاط لم تشهدها في تاريخها. لقد خلق المهرجان حالة من التفاعل المبهج بين الباعة والمشترين، ورسم البسمة على وجوه الزوار من مختلف الأعمار".

تقرير : طيفور محمد – كوردستان24 – حرير