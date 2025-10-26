بتوجيهٍ من مسرور بارزاني.. نقل موقع توزيع أراضي موظفي عنكاوا إلى أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني صادق على نقل موقع توزيع الأراضي الخاص بموظفي عنكاوا من حدود بلدية عنكاوا إلى حدود بلدية أربيل، مع تخصيص منطقة محددة للمسيحيين ضمن خريطة القطاع الجديد حفاظاً على خصوصيتهم.

وجاء في بيان الوزارة أن القرار اتُخذ "بسبب محدودية مساحة الأراضي ضمن حدود بلدية عنكاوا وعدم توفر أراضٍ كافية لتوزيعها على موظفي المنطقة".

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف في الوقت ذاته إلى "الحفاظ على خصوصية المكوّن المسيحي في أربيل".

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة وافق على نقل موقع توزيع الأراضي لـ 1279 موظفاً من عنكاوا إلى حدود بلدية أربيل، على أن تُمنح الأراضي أسوة بموظفي أربيل، مع تحديد منطقة خاصة لهم على خريطة القطاع لضمان خصوصية المكون المسيحي.

وأضافت الوزارة أن رئيس الحكومة كلّف كلاً من وزارة البلديات والسياحة ورئاسة بلدية أربيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.