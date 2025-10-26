ليلى زانا تزور إسماعيل بيشكجي للاطمئنان على صحته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- زارت المناضلة والسياسية الكوردية ليلى زانا المفكر والباحث التركي البروفيسور إسماعيل بيشكجي في المستشفى، للاطمئنان على صحته وتقديم التقدير والامتنان لرجلٍ كرّس حياته للدفاع عن قضية الشعب الكوردي وعدالتها.

الزيارة لم تكن مجرد لقاءٍ عابر بين شخصيةٍ سياسية ومفكرٍ مريض، بل كانت تجسيدًا للوفاء بين الكورد ومن وقف إلى جانبهم حين كان الصمت لغة الخوف.

يُعدّ إسماعيل بيشكجي من أبرز المفكرين الأتراك الذين كسروا حاجز الصمت الرسمي حول القضية الكوردية، فقد قدّم أكثر من ثمانية عشر مؤلفًا تناولت تاريخ الكورد وهويتهم ونضالهم، وكان أبرزها كتابه الشجاع "كوردستان... مستعمرة دولية" الذي شكّل علامة فارقة في الفكر السياسي التركي.

دفع ثمن مواقفه غاليًا، فتعرض للملاحقة والسجن والمنع من التدريس، ورفض لسنواتٍ طويلة أي جائزة أو تكريم رسمي من الدولة التركية، متمسكًا بموقفه الأخلاقي ومبادئه الأكاديمية الحرة.