دلاور جوهر: الحزب الديمقراطي الكوردستاني يترجم وعوده إلى أفعال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دائرة أربيل لانتخابات مجلس النواب العراقي، دلاور جوهر، اليوم الأحد، إنه خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، تم تنفيذ أكبر عدد من المشاريع في إدارة سوران المستقلة.

وأضاف جوهر، في مقابلة مع كوردستان24، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان يقدم الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أنه في التشكيلة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تم تنفيذ أكبر نسبة من المشاريع والخدمات في إدارة سوران المستقلة، متوقعاً أن تشهد المنطقة خلال السنوات الأربع المقبلة تحولاً كبيراً في مجالي التنمية والخدمات.

وأوضح جوهر أن الفرق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية الأحزاب يتمثل في أن الحزب يترجم وعوده إلى أفعال، ولا يقطع وعداً دون الوفاء به، لافتاً إلى أن عمل نواب الحزب في مجلس النواب العراقي سينصب على الدفاع عن حقوق ومكتسبات شعب كوردستان.

كما شدد على أن من يتولى عضوية البرلمان العراقي يجب أن يكون متمكناً من اللغة العربية، مشيراً إلى أن عدداً من مشاريع القوانين في السابق تمت المصادقة عليها ضد مصلحة الكورد بسبب قلة خبرة بعض النواب الكورد، مؤكداً في الوقت نفسه أن النائب يجب أن يتمتع بآفاق واسعة ورؤية شاملة.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.