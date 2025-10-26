آمنة زكري: الاتحاد الوطني عرقل تشكيل الحكومة الجديدة في كوردستان

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آمنة زكري، اليوم الأحد، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني عرقل تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحزب لا يؤمن بصناديق الاقتراع.

وقالت زكري في مقابلة مع كوردستان24، إن الاتحاد الوطني الكوردستاني كشف عن عدم إيمانه بصناديق الاقتراع وأصوات ناخبي كوردستان، مضيفة أن كل النجاحات التي يتحدث عنها الاتحاد الوطني لا تتعدى عرقلة تشكيل الحكومة العاشرة في كوردستان.

وشددت على أن التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني حققت اختراقات في العديد من المجالات وحولت الأحلام إلى حقيقة.

وأكدت زكري أنه لتنفيذ الدستور العراقي ومبادئ العراق الجديد، يجب أن يذهب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقوة إلى بغداد.

وأشارت إلى أن من يقودون العراق حالياً لا يؤمنون بالنظام الاتحادي، في حين أن إقليم كوردستان لا يقبل المركزية، ويؤكد الحزب على ضرورة تطبيق الدستور كما هو.

وأضافت أن الحزب لا يقتصر دوره على الدفاع عن حقوق الكورد فحسب، بل يسعى لحماية حقوق جميع الأعراق والمكونات في كوردستان، مشيرةً إلى أن هذه الفلسفة تمثل نهج البارزاني القائم على الديمقراطية واحترام حقوق كل من يعيشون جنباً إلى جنب، إذ تُعتبر مدرسة في التعايش السلمي وضمان حرية جميع الشعوب.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.