رئيس الحكومة خلال افتتاح مشروع للثروة الحيوانية: نجدد التزامنا بتوفير البيئة المثلى للقطاع الخاص

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار دعمه المتواصل للقطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مشروع "ميگل" (القطيع) في أربيل، وذلك خلال مراسم رسمية.

ويُعد هذا المشروع، الذي أُقيم على مساحة تبلغ حوالي 366 دونماً بكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار، منشأة رائدة للقطاع الخاص في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية ولا سيّما تربية المواشي، والصناعات الغذائية.

وعقب مراسم الافتتاح، أجرى رئيس الحكومة جولة ميدانية تفقد خلالها جميع الأقسام الحيوية للمشروع، شملت المجزرة الحديثة والمركز التجاري ووحدة السيطرة البيطرية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ووحدة إدارة المخلفات والمساحات الخضراء المخصصة للمشروع.

وفي كلمة له خلال المراسم، رحب رئيس الحكومة بالحضور، مؤكداً على الأهمية البالغة لمشروع "ميغل" كإضافة نوعية ستسهم في تقديم خدمات موسعة للمواطنين، وأعرب عن سروره البالغ بالاطلاع على تفاصيل المشروع، مشيداً بتنفيذه بسواعد وخبرات محلية مع الاستعانة بأحدث التقنيات والمعايير الدولية، مما يضفي للمشروع طابعاً عصرياً متطوراً.

وأوضح أن هذا المشروع سيسهم بفاعلية في طمأنة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الغذائية، من خلال تنظيم عمليات توفير الأعلاف، وتربية وبيع المواشي، وضمان وصول منتجات محلية آمنة تضاهي المعايير العالمية.

وشدد رئيس الحكومة على النقطة المحورية المتمثلة في خضوع المشروع لإشراف صحي دائم من قبل وزارة الصحة، لضمان التزام العمليات كافة بأعلى معايير السلامة، وبيّن أن هذا الإشراف الرقابي يمنح المستهلكين الثقة الكاملة في جودة وسلامة المنتجات، ويعالج التحديات السابقة المتعلقة بانتشار الأمراض الناتجة عن غياب الرقابة الصحية في المجازر غير النظامية.

وأضاف أن هذا المنجز هو جزء لا يتجزأ من الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لدعم وتيسير أعمال القطاع الخاص، وأكد أنه على الرغم من كون المشروع استثماراً خاصاً، إلا أن الحكومة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لنجاحه، مجدداً التأكيد على أن الحكومة ستواصل نهجها في تسهيل الإجراءات لتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين.

وتطرق رئيس الحكومة إلى نجاحات سابقة في دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاع الزراعي، الذي مكن المزارعين من تسويق منتجاتهم محلياً وتصدير الفائض منها، واعتبر أن هذه المشاريع مجتمعةً تدعم البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وترسخ أسس الأمن الغذائي.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإعراب عن ارتياحه لتوفير المشروع أكثر من ألف فرصة عمل للمواطنين، متمنياً التوفيق للقائمين عليه، ومعرباً في الوقت نفسه عن أمله في استمرار تنفيذ مشاريع مماثلة في جميع أنحاء كوردستان.