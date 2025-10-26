العمال الكوردستاني يؤكد أنه يريد "صون السلام" بسحب قواته من تركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في حزب العمال الكوردستاني دفريم بالو، اليوم الأحد، إن ضمان الإفراج عن زعيم الحزب المسجون في تركيا عبدالله أوجلان ضروري لنجاح عملية السلام الناشئة مع أنقرة.

وأكد بالو في مقابلة مع فرانس برس فيما بدأ حزب العمال الكوردستاني سحب قواته من تركيا، إن حرية أوجلان "حيوية لتقدم العملية بفاعلية أكبر".

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وقال بالو في إشارة إلى أوجلان: "هو الشخص الذي بادر إلى هذه العملية. ويجب أن يتمكن من لقاء الناس بسهولة أكبر" مؤكداً أنه يجب تحسين ظروفه "بشكل عاجل".

وأضاف "من الصعب القيام بهذه العملية المهمة في عزلة وفي السجن. الإفراج عنه أمر حيوي لهذه العملية لتمضي قدماً بفاعلية أكبر".

ومنذ المحادثات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، استقبل أوجلان عدة مرات أفراداً من عائلته ومفاوضين من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب. وتمكّن الشهر الماضي من مقابلة محاميه للمرة الأولى منذ العام 2019.

وأكد بالو أن الانسحاب الذي نفذ اليوم الأحد يشكل خطوة لحماية عملية السلام من "الاستفزازات" محذراً من مغبة استخدام "لغة الاستقطاب".

وأشار إلى أن "هناك من يريدون عرقلة هذه العملية (...) والخطوة التي نتخذها الآن هي منع مثل هذه الأساليب الاستفزازية وإلّا فإنها قد تضر بالعملية".

"لا يحدث بين ليلة وضحاها"

وأضاف "داخل البيئة السياسية، ثمة من يعارض هذه العملية وثمة من يؤيدها. نحن لا نقول إن الجميع يجب أن يعتمد النهج نفسه بل نحتاج إلى الانتباه إلى اللغة المستخدمة".

وأكد أن حزب العمال الكوردستاني يدرك أن عملية السلام ستستغرق وقتاً.

ومضى يقول "نحن لا نقارب هذه القضية من دون أمل ونقول إن +تركيا لم تتخذ أي خطوة...+ فهذا النوع من العمليات لا يحدث بين ليلة وضحاها أو في غضون أشهر قليلة".

وأضاف "لا شك في أن بعض المراحل ستشهد مماطلة بل جموداً لكن السبيل سيفتح مجدداً. لكن ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات".

وفي وقت سابق الأحد، دعا حزب العمال الكوردستاني أنقرة إلى تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي.

المصدر: فرانس برس