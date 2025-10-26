مديرية الحج في كوردستان تنظّم دورة تدريبية لرقمنة إجراءات الفحوصات الطبية

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، اليوم الأحد، أن المديرية العامة بدأت منذ فترة بالتحضيرات لموسم الحج لعام 2026، مشيراً إلى أن هذه الاستعدادات ما زالت متواصلة، إذ يجب استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالحجاج العراقيين قبل شهر كانون الثاني/يناير المقبل وفقاً للمواعيد المحددة.

وقال ستوني في تصريحاتٍ صحفية، إن المديرية العامة للحج والعمرة نظّمت اليوم، بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بهدف رقمنة إجراءات الفحوصات الطبية للحجاج، وذلك بعد أن اشترطت السلطات السعودية إجراء الفحص الصحي إلكترونياً كمتطلب أساسي للحصول على تأشيرة الحج.

وبيّن أن موظفي تكنولوجيا المعلومات في مكاتب الحج والعمرة بجميع محافظات إقليم كوردستان والإدارات المستقلة شاركوا في الدورة، تمهيداً لبدء التنسيق مع وزارة الصحة في حكومة كوردستان فور إعلان أسماء الحجاج، لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية سمحت منذ العام الماضي لنسبة 7% فقط من الحجاج الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً بأداء المناسك، مؤكداً أن عدم اجتياز الفحص الصحي قد يحول دون منح تأشيرة الحج.

وفيما يتعلق بموعد إجراء قرعة الحج في إقليم كوردستان، أوضح المتحدث أن المديرية العامة للحج والعمرة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات، تعمل حالياً على تدقيق أسماء المتقدمين لضمان العدالة والمساواة.

ولفت إلى أن من سبق له أداء فريضة الحج لا يحق له التقديم مرة أخرى إلا في حال مرافقة محرم، مؤكداً أن موعد القرعة سيُعلن فور اكتمال الإجراءات الفنية والإدارية.

يُذكر أن التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان قدّمت تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين، من أبرزها اعتماد نظام التسجيل الإلكتروني المجاني وإبلاغ المواطنين بمراحل العملية عبر الهواتف المحمولة، إذ يعد هذا النظام من أكثر الأنظمة تطوراً في المنطقة.