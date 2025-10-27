الرئيس البرازيلي: "حل نهائي" للأزمة التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين.

وقال لولا للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور "أنا على ثقة من أنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".

والتقى لولا دا سيلفا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في كوالالمبور الأحد بعد أن كان قد ناشده هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية العقابية البالغة 50% على الواردات البرازيلية.

وقال لولا إن "اللقاء الذي عقدته مع الرئيس ترامب كان جيدا بشكل مفاجىء"، مضيفا أن ترامب أكد له "أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية، فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على العديد من المسؤولين البرازيليين، بما في ذلك أحد كبار قضاة المحكمة العليا، في رد على محاكمة الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو التي اعتبرها ترامب موجهة سياسيا.

وعندما سئل ترامب من قبل أحد الصحافيين الأحد ما إذا كانت قضية بولسونارو ستشكل جزءا من محادثاته مع لولا، أجاب الرئيس الأميركي "هذا ليس من شأنك".

AFP