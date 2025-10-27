مهرجان مريوان الدولي لمسرح الشارع… كرنفال الفن والبهجة في شوارع كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة مريوان هذا العام انطلاقة مبهجة للدورة الثامنة عشرة من مهرجان مريوان الدولي لمسرح الشارع، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحياة، حيث خرج الفن إلى الفضاء المفتوح ليملأ شوارع المدينة بالموسيقى والألوان والضحك.

انطلق المهرجان بمسيرة كرنفالية شارك فيها الفنانون والفرق المسرحية، وسط ترحيب واسع من أهالي مريوان الذين اصطفوا على جانبي الطرقات لتحية ضيوفهم القادمين من مختلف مناطق شرق كوردستان وإيران والعالم.

مشاركة محلية ودولية واسعة

يشارك في المهرجان هذا العام 43 فرقة مسرحية من مختلف مدن إيران وشرق كوردستان، إلى جانب ثماني فرق أجنبية تمثل دولاً متعددة، ما منح الفعالية طابعاً دولياً غنياً بالتنوع الثقافي والتجارب الفنية.

وقال فاتح بادپەروا، مدير المهرجان، في تصريحٍ لـكوردستان24:

"الدورة الحالية شهدت مشاركة غير مسبوقة من الفنانين والجماهير. مريوان أثبتت مرة أخرى أنها عاصمة مسرح الشارع في كوردستان، وأن الفن يمكن أن يجمع الناس مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم."

وأضاف بادپەروا أن إدارة المهرجان أطلقت أيضاً معرضاً خاصاً للمأكولات الكوردية التقليدية لتعريف الزوار على ثقافة المطبخ الكوردي وتراثه الغني، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الهوية الكوردية في هذا الحدث الدولي.

عروض تحمل رسائل إنسانية

بدأت العروض في اليوم الأول بعد الكرنفال الافتتاحي في حديقة المسرح، حيث قدمت الفرق المشاركة عروضاً مباشرة بين الناس، تناولت موضوعات اجتماعية وإنسانية متنوعة تمسّ الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح الفنان كوشا سەییادي من مدينة "تاورز" أن مسرحيته تناولت قصة صاروخ لم ينفجر بسبب المطر والثلوج، في إشارة رمزية إلى براءة الأطفال وحقهم في الأمان أثناء الحروب، قائلاً:

"أردنا أن نوجه رسالة بأن أطفال العالم يجب أن يكونوا في مأمن وقت الحروب، وأن لا يكونوا ضحايا للنزاعات."

مهرجان الفن الشعبي

تحوّل مهرجان مريوان خلال السنوات الأخيرة إلى علامة ثقافية بارزة في المنطقة، إذ يجذب سنوياً آلاف الزوار والمتفرجين من المدينة والقرى المحيطة بها.

ويقول أحد المعلمين الذين يحضرون المهرجان كل عام:

"هذا المهرجان ليس مجرد عروض فنية، بل مساحة تعليمية وترفيهية للأطفال أيضاً. نتمنى أن تتسع العروض لتشمل مسرح الطفل في الدورات المقبلة."

برنامج المهرجان ومواقعه

يمتد المهرجان على مدى أربعة أيام، وتُقدَّم خلاله أكثر من 100 عرض مسرحي في مواقع متعددة داخل المدينة، من أبرزها:

حديقة المسرح

حديقة الأمة

ضفاف بحيرة زريبار

مقبرة باوەڕەشي

كما تقام عروض ميدانية في عدد من البلدات والقرى التابعة لمريوان مثل چنارە، بەردەڕەشە، سەوڵاوا، كاني دينار، وهەورامان، لتصل الرسالة الفنية إلى جميع فئات المجتمع.

الفن رسالة سلام

بات مهرجان مريوان الدولي لمسرح الشارع واحداً من أهم التظاهرات الثقافية في كوردستان وإيران، لأنه يقدّم الفن باعتباره لغة مشتركة للسلام والتعايش، ويجعل من شوارع المدينة مسارح مفتوحة للجمال والأمل.

"حين يخرج المسرح إلى الشارع، تخرج معه الروح الإنسانية من جدران الصمت إلى فضاء الحرية."