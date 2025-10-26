مالية كوردستان: صرف رواتب أكثر من 60 ألف متقاعد رقمياً عبر مشروع "حسابي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، سيستلم أكثر من 60 ألف متقاعد رواتبهم في جميع أنحاء كوردستان رقمياً عبر مشروع (حسابي).

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أن عدد الموظفين المدنيين والمتقاعدين في مشروع (حسابي) وصل إلى نحو 550 ألف موظف، مشيراً إلى أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين، أكثر من 60 ألف متقاعد سيستلمون رواتبهم في جميع أنحاء إقليم كوردستان رقمياً عبر المشروع.

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية كان لها تأثير كبير على تجربة المتقاعدين في الحصول على رواتبهم بأبسط طريقة ممكنة.

في السياق ذاته، أفاد فريق مشروع "حسابي" في بيان، اليوم الأحد، أن 465,600 موظف سيستلمون رواتبهم عبر مشروع حسابي، متوقعاً أن يرتفع العدد في الشهر المقبل ليصل إلى 501,500 موظف.

وبحسب معلومات الفريق، فقد سجّل حتى الآن أكثر من 950,000 موظف في المشروع، وتم توزيع أكثر من 610,000 بطاقة مصرفية على المسجلين. كما تم وضع أكثر من 580 جهاز صراف آلي (ATM) في أكثر من 200 موقع مختلف في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، عن تحويل المالية الاتحادية مبلغ 945,817,000,000 دينار كتمويل لرواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكان فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أعلن أن مجلس الوزراء الاتحادي صادق على قرار تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آب، مؤكداً أن القرار وصل إلى وزارة المالية الاتحادية العراقية، وأن عملية إرسال الرواتب ستتم خلال الأسبوع الجاري.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ كوردستان24: "في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، تم إرسال الكتاب الرسمي الخاص بصرف الرواتب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه".