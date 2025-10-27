النفط يرتفع بنحو 1% بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأمريكيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، ما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 0.7% لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، وزادت عقود خام تكساس 0.7% إلى 61.96 دولار بعد ارتفاعها 8.9 و7.7% على التوالي الأسبوع السابق بسبب عقوبات أمريكا وأوروبا على روسيا.

شركة هايتونج سكيورتيز" قالت "توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوترات بين أمريكا والصين، ما أدى إلى مواجهة المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من أكتوبر".

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال، "كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى إطار عمل جوهري للغاية لاتفاق تجاري في كوالالمبور، ما يسمح للرئيس دونالد ترمب ونظيره شي جين بينج بمناقشة التعاون التجاري هذا الأسبوع"، مضيفا إن الإطار من شأنه أن يجنب أمريكا فرض رسوم جمركية 100% على سلع الصين، ويرجئ تطبيق ضوابط تصدير بكين للمعادن لواشنطن.

محلل السوق في "آي جي" توني سيكامور قال "إطار عمل الاتفاق التجاري يساعد على تعويض مخاوف تمكن روسيا من تخطي عقوبات أمريكا التي تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، بتقديم خصومات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين.

المصدر.. وكالات