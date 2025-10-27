مسرور بارزاني لـ كوردستان24: حكومة إقليم كوردستان تعمل على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 2025، على أن حكومته، تسعى لتقديم المزيد من الخدمات لمواطني سوران وباقي مناطق إقليم كوردستان وتوفير فرص العمل.

وجدد رئيس الوزراء مسرور بارزاني التأكيد: أن "هدفنا هو تحسين أوضاع هذه المدينة وهذه المنطقة بشكل عام، وتحسين الطرق فيها. نريد أن نجذب انتباه الناس أكثر إلى هذه المنطقة، فهي مكان سياحي ومكان يجذب الكثير من الاهتمام."

وقال رئيس الحكومة أيضاً: "نريد أن نقدم المزيد من الخدمات للمواطنين. سنوفر فرص عمل أكثر لأهالي المنطقة، ونريد أن نجعل من السهل على الناس زيارة هذه المناطق الجميلة."

وأشار رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى ذلك بقوله: "لدينا خطة لربط معظم المدن مع بعضها البعض بطريق مزدوج، أي توسيع الطرق وإنشاء شوارع أفضل. كل هذا ضمن برنامجنا. لكنني لا أريد أن أذكر أسماء تلك الأماكن بالتحديد حتى تكتمل المشاريع. بعد الانتهاء، إن شاء الله، سترونها بأنفسكم".

وفي وقت سابق من اليوم، ومن منطقة كلي علي بك الخلابة، كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مقابلة خاصة مع كوردستان 24، عن وجود مخطط شامل "ماستر بلان" قيد المراجعة النهائية يهدف إلى تطوير القطاع السياحي في إدارة سوران المستقلة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرؤية الحكومية تهدف إلى الارتقاء بالواقع السياحي في المنطقة إلى مستويات متقدمة.

وقال في هذا الصدد: "نأمل أن تصبح هذه المنطقة وجهة سياحية عالمية، ليس فقط لسكان كوردستان والعراق، بل لجميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، ليأتوا ويروا هذه الطبيعة الجميلة".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى قادرة على جذب أنواع مختلفة من السياح، مؤكداً أن هذه المشاريع ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة.

وأوضح رئیس حكومە اقلیم كوردستان أن "هذا المخطط هو جزء من مشروع أوسع وأكبر يبدأ من كلي علي بك ويمتد ليشمل منطقة بخال وكافة النواحي المحيطة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطة تشمل مناطق أخرى مثل خليفان وبالكايتي، أجاب رئيس الوزراء: "نعم، الخطة تشمل جميع هذه المناطق. لكل منطقة خصوصيتها الطبيعية، وسيتم تطويرها بناءً على تلك الخصائص، وسنبدأ بتنفيذ ما هو متاح حالياً".

تأتي هذه الخطط في إطار البرنامج الحكومي للكابينة التاسعة الذي يولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية، حيث يُعتبر القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية التي تعمل الحكومة على تعزيزها للاستفادة من الطبيعة الفريدة التي يتمتع بها إقليم كوردستان.