وزارة الكهرباء في العراق: مشروع روناكي نموذجٌ رائد وناجح

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، اليوم الأربعاء، عن توقف كامل لإمدادات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في العراق، مرجعاً ذلك إلى العمليات العسكرية الجارية في المنطقة واستهداف البنى التحتية للطاقة.

وأوضح موسى في تصريح لـ كوردستان24، أن توقف الإمدادات التي كانت تبلغ 18 مليون قدم مكعب يومياً، تسبب بفقدان الشبكة الوطنية لنحو 3200 ميغاواط، مما أثر بشكل مباشر على ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

وحذر المتحدث من تداعيات "خطيرة" مع اقتراب فصل الصيف.

مؤكداً أن حاجة المحطات ستصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز، وفي حال استمرار انقطاع الغاز الإيراني، فإن العجز سيتفاقم ليصل إلى 7 آلاف ميغاواط، وهو ما سيؤدي إلى تدهور حاد في ساعات التجهيز.

وفي سياق البحث عن حلول بديلة، أشار موسى إلى وجود تنسيق عالٍ مع وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان لتعويض النقص عبر شراء الغاز السائل.

مشدداً على وجود توجه حكومي اتحادي للاستفادة من حقول الغاز ومشاريع الربط الكهربائي عبر أراضي الإقليم لتعزيز قدرات الشبكة الوطنية.

كما أشاد المتحدث الرسمي بتجربة "مشروع روناكي" المطبقة في الإقليم، واصفاً إياها بالنموذج "الرائد والناجح" في الحد من الهدر.

كاشفاً عن رغبة الوزارة في نقل وتعميم هذه التجربة في بقية المحافظات العراقية بعد زيارة وفود رسمية للإقليم للاطلاع على آليات تنفيذها.