بولسونارو يستأنف حكم السجن لمدة 27 سنة الصادر بحقه

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استأنف وكلاء الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الإثنين حكم السجن لمدة 27 سنة الصادر بحقّه بتهمة تدبير محاولة انقلابية للبقاء في السلطة رغم خسارته انتخابات 2022.

وفي 11 أيلول/سبتمبر أُدين الزعيم اليميني المتطرّف البالغ 70 عاما بعد محاكمة تاريخية جرت أمام المحكمة العليا.

وخلص قضاة المحكمة العليا إلى أنّه كان رئيس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبداديا في السلطة" بغضّ النظر عن نتيجة انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وخسر بولسونارو تلك الانتخابات في جولتها الثانية أمام الرئيس الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد إدانة موكّلهم، أعلن محامو الدفاع عن الرئيس السابق أنهم سيستأنفون الحُكم "بما في ذلك على المستوى الدولي".

وفقا لوثيقة الطعن التي قدّمها محامو بولسونارو واطّلعت عليها وكالة فرانس برس فإنّ الرئيس السابق يطلب تصحيح مكامن "الغموض، والإغفالات، والتناقضات، والظلمات" في قرار المحكمة العليا.

لم يحدّد قضاة المحكمة العليا موعدا نهائيا للبتّ بهذا الاستئناف، لكن لا يمكن سجن الرئيس السابق إلا بعد استنفاد كل وسائل التقاضي المتاحة.

AFP