بحضور الرئيس بارزاني.. انعقاد مؤتمر دولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يُعقد اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني، المؤتمر العلمي الدولي الخامس المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

المؤتمر يُعقد تحت عنوان "توثيق علمي لجرائم الأنفال والمقابر الجماعية، نحو الاعتراف الدولي بإبادة الشعب الكوردي"، ويهدف بشكل رئيسي إلى جمع الأدلة والبحوث العلمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بهذه الجرائم.

ستتركز أبحاث ونقاشات المؤتمر حول عدة محاور رئيسية وهامة، منها:

- الأنثروبولوجيا الطبية القضائية.

- التحقيق في ملف إبادة الإيزيديين.

- البحث في المقابر الجماعية.

- دور الحمض النووي (DNA) والتعرف على بقايا الضحايا.

- الأطر القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.

- تأثيرات الأسلحة الكيميائية على الشعب الكوردي.

- طرق توثيق الإبادة الجماعية.

- الآثار النفسية والاجتماعية للإبادة الجماعية وصدمات ما بعد الأنفال.