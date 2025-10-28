استبعاد إحدى مرشحات الاتحاد الوطني الكوردستاني بسبب تزوير الشهادة الدراسية

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين 27 تشرين الأول 2025، حزمة قرارات وتوصيات، تضمنت استبعاد مرشحين، وفرض غرامات بسبب مخالفات.

وقرر المجلس، "المصادقة على استبعاد المرشحة ليلى كريم حمادي بكر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني؛ لمخالفتها أحكام المادة 7/ثانياً، لتزويرها وثيقة دراسية، بالإضافة إلى إلغاء المصادقة على ترشيح إياد محمود التميمي، والمرشح محمد عطية عطيوي، لمخالفتهما المادة 7/ سادساً من قانون انتخابات مجلس النواب".

وبحسب وثائق صادرة عن المفوضية، "فقد قرر مجلس المفوضية استبعاد مرشحين اثنين من محافظة بابل والبصرة، لمخالفتهما نص المادة 7/ ثالثاً (حسن السيرة والسلوك)، كما فرض المجلس غرامة مقدارها مليوني دينار، على 14 مرشحاً في تحالفات وائتلافات مختلفة، لمخالفتهم المادة 5 من نظام الحملات الانتخابية".

كما قرر المجلس، "عدم الموافقة على اعتماد منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، كمراقبين دوليين في انتخابات مجلس النواب العراقي".